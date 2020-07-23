الامارات | برشلونة يفاوض لاعباً غادر ريال مدريد منذ 6 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفاوض لاعباً غادر ريال مدريد منذ 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي برشلونة يفكر في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، آنخيل دي ماريا، هذا الصيف.

وقالت صحيفة "أو كي دياريو" الإسبانية إن "نادي برشلونة مهتم جداً باللاعب دي ماريا، مواطن وصديق ليونيل ميسي، إذ أن اللاعب الأرجنتيني يلعب في صفوف النادي الباريسي منذ 2014 بعدما سبق له اللعب في ريال مدريد لمدة أربعة سنوات بداية من 2010".



وأشارت إلى أن "باريس سان جيرمان لم يعارض مغادرة دي ماريا المرتبط بموجب عقد حتى عام 2021، وستسمح هذه العملية لنادي العاصمة الفرنسية بضم لاعب أصغر في السن لتعزيز قطاعه الهجومي بالنظر إلى أن عمر اللاعب الأرجنتيني 32 عاماً". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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