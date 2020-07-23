شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن معسكر القاهرة ويعود لبرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية بمعسكر برج العرب الاثنين المقبل، استعدادا لاستئناف النشاط الكروي عقب توقف دام طويلاً بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً.

ويختتم الزمالك معسكره المغلق بمباراة بيراميدز التي ستقام في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، في ثاني وديات الفريق ضمن استعداداته لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق استمرار دخول الفريق بمعسكرات مغلقة في مدينة برج العرب وتراجع عن إقامة معسكر بالقاهرة عقب النجاح الكبير والاستفادة الفنية التي عادت من تواجد اللاعبين هناك والتي ظهرت في مباراة سموحة الودية التي انتهت بخمسة أهداف لهدف الأحد الماضي، في أول التجارب التي يستعد بها الفريق لخوض المنافسات الرسمية.

وسيبدأ معسكر برج العرب القادم عقب يوم واحد من المباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام وادي دجلة والمقرر لها الأحد القادم.