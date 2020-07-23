شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يجتمع غدًا بمقر النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، اجتماعًا غدًا الجمعة، بمقر النادي لمناقشة العديد من الملفات والقضايا التي تخص النادي وعلى رأسها اجتماع الجمعية العمومية، وبعض الأمور الخاصة بفريق الكرة وقناة النادي الرسمية.
وأكد مرتضي منصور، رئيس النادي أن الاجتماع سيشهد حسم العديد من الملفات والأمور إلى تخص النادي واتخاذ قرارات حاسمة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
89,745
-
تعافي
30,075
-
وفيات
4,440
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الزمالك يجتمع غدًا بمقر النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.