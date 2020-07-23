شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يجتمع غدًا بمقر النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، اجتماعًا غدًا الجمعة، بمقر النادي لمناقشة العديد من الملفات والقضايا التي تخص النادي وعلى رأسها اجتماع الجمعية العمومية، وبعض الأمور الخاصة بفريق الكرة وقناة النادي الرسمية.

وأكد مرتضي منصور، رئيس النادي أن الاجتماع سيشهد حسم العديد من الملفات والأمور إلى تخص النادي واتخاذ قرارات حاسمة.