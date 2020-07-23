شكرا لقرائتكم خبر عن شكري نجيب يطلب من المقاولون العرب شرائه نهائيًا من الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض شكري نجيب، مهاجم المقاولون العرب المعار له من صفوف النادى الإسماعيلي، حتى نهاية الموسم الجاري، عدم العودة مرة أخرى لقلعة الدراويش، وأبدى ارتياحه بالتواجد داخل صفوف المقاولون العرب.

وتربط اللاعب علاقة وطيدة بعماد النحاس المدير الفنى للفريق، فضلا عن أن استمرار اللاعب هي رغبه من الجهاز الفنى لفريق الذئاب باعتباره أحد العناصر المؤثرة التي يعتمد عليها الجهاز الفنى، هذا بالإضافة إلى توتر العلاقة بينه وبين مسؤولى النادى الإسماعيلي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة مثل باقي زملائه في الفريق، وأبلغ شكري نجيب، مسئولي ذئاب الجبل، بترحيبه بالاستمرار مع النادي في الموسم المقبل، وشرائه نهائيا من الإسماعيلي.