شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه وادي دجلة وديًا الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على خوض ودية أمام نظيره وداي دجلة، بالقاهرة مساء الأحد القادم، ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة على أن يعاود الفريق التجمع الأحد المقبل قبل ساعات من مباراة وادي دجلة.

ويختتم الزمالك معسكره المغلق بمباراة بيراميدز التي ستقام في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس في ثاني مباريات الفريق الودية.

وكان الفريق قد بدأ ودياته الأحد الماضي بالفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف.