شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش الودية الرابعة للزمالك الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على خوض مباراته الودية الرابعة أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، بعد إلغاءها بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا للمهاجم عمرو جمال.
ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة مساء الأربعاء على أرضية ملعب استاد الجيش الجديد بمدينة برج العرب.
ويختتم الزمالك معسكره المغلق اليوم بمباراة بيراميدز التي ستقام في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، في ثاني وديات الفريق ضمن استعداداته لخوض منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع وادي دجلة الأحد المقبل بالقاهرة، على أن يدخل الفريق معسكراً مغلقا جديداً ببرج العرب بداية من الإثنين المقبل في إطار حرص الجهاز الفني على الوصول باللاعبين الى أعلى درجة من الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
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