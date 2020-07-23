شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: هذا هو الاستثناء الوحيد لتأجيل مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، عدم وجود نية لتأجيل مباريات فريق الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز، وذلك بعد ظهور 18 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا في الفريق.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية: «الجهات الأمنية فقط هي التي تحدد تأجيل المباريات وفقا للظروف الأمنية، وقد يكون ذلك لجميع الفرق، واتحاد الكرة واللجنة الطبية، قاما بكل ما يلزم تجاه الأندية، ونتمنى أن يلتزم الجميع بالتعليمات، والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا».

وواصل: «تم الإعلان عن 4 جولات في الدوري، وذلك وفقا لارتباطات الأندية المصرية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، كما تم تحديد يوم 22 أغسطس، موعدا لمباراة القمة في الدور الثاني بين الأهلي والزمالك».