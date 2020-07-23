شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعتمد الساعة الخامسة موعدًا لجميع مبارياته الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهازين الفني والإداري لنادي الزمالك، علي تخصيص الساعة الخامسة مساءا، موعدا ثابتا لجميع التجارب الودية التى سيخوضها الفريق خلال فترة الإعداد الحالية.

وكان الزمالك قد استهل تجاربه الودية بمواجهة سموحة، وحقق فيها الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، على أن يخوض الفريق مباراة ودية ثانية اليوم أمام بيراميدز.

ويختتم الفريق الكروي الاول بالزمالك معسكره المغلق ببرج العرب مساء اليوم عقب نهاية مباراة بيراميدز.