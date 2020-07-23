شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر إعلان صفقات الزمالك الجديدة بعد عيد الأضحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا، عقب عيد الأضحى المبارك، للإعلان عن الصفقات الجديدة التي توصل النادى لاتفاق معها للانضمام لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأعلن رئيس الزمالك، التوصل لاتفاق مع خمسة لاعبين، في مختلف المراكز.

وأشار رئيس النادي، إلى أنه أعطي كامل الصلاحيات لباتريس كارتيرون، لإبداء الرأي الفني فيهم قبل التعاقد معهم.