شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يدرس إراحة طارق حامد أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لإراحة طارق حامد لاعب وسط الفريق، في تجربة الفريق الودية الثانية اليوم، أمام بيراميدز لتفادي تعرضه للإصابة خصوصا بعد تماثله من الإصابة الأخيرة في مباراة سموحة.

وعقد كارتيرون جلسة مع حامد، وأبلغه برغبته في إراحته في المباراة للحفاظ عليه خصوصا وأنها تجربة ودية إلا أن حامد أبلغ المدير الفني برغبته في المشاركة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن كارتيرون استقر على عدم الدفع بحامد والاحتفاظ به على مقاعد البدلاء مع إمكانية منحه بعض الوقت للمشاركة في الشوط الثاني.