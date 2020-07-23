شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن موعد انضمام «بن شرقى» و«أوناجم» لمعسكر الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك، أن الثنائى المغربي أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، سينتظما في معسكر الإعداد الثانى للفريق بمدينة 6 أكتوبر والمقرر انطلاقه الأحد المقبل، فور وصولهما على متن الطائرة الخاصة التي ستقلهما من المغرب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.
وتغيب الثنائى عن معسكر إعداد الفريق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بعد تعذر وصولهما من المغرب طوال الفترة المنقضية بسبب تعليق رحلات الطيران، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من تفشى فيروس كورونا.
وينتظر أن يخضع الثنائى لإجراء مسحة الكشف عن كورونا قبل انتظامهما في التدريبات.
وقرر كارتيرون خفض المعدلات التدريبية للاعبين بداية من الأسبوع المقبل، بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في معسكر الإعداد بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
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