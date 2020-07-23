شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح محتضنًا كأس الدوري الإنجليزي: «الحلم أصبح حقيقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «الحلم أصبح حقيقة» بهذه الكلمات نشر الملك المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صورة على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي حاملًا كأس الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «برميرليج»، وذلك عقب الفوز على تشيلسي 5/3 في المباراة التي جمعتهما أمس، في الجولة قبل الأخيرة للدوري.

وحرص محمد صلاح على نشر عدة صور وفيديوهات بجانب بث مباشر عقب نهاية المباراة متضمنة احتفالات زملائه بالدرع الغائب عن النادي منذ عام 1990.