شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاتفاق مع «حامد» و«علاء».. مرتضي منصور يحسم تجديد عقد ثلاثي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، ملف التجديد لثلاثى الفريق يوسف إبراهيم «أوباما»، وعبدالله جمعة، ومحمد عبدالغنى، بعد الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقودهم.

وينتظر أن يعقد رئيس النادى جلسة مع الثلاثى للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقود الجديدة.

وكان رئيس النادي، قد أنهي إجراءات تجديد عقدي محمود علاء، وطارق حامد.