المقاولون العرب يحفز لاعبيه بالمكافآت المالية للمشاركة فى دورى الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حفز الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، لاعبيه بإقرار لائحه جديدة داخل الفريق، للتواجد في المربع الذهبي، ومن ثم المشاركة في البطولة الأفريقية للمرة الأولى منذ فترة طويلة، غاب عنها «ذئاب الجبل» عن التواجد ضمن البطولات الأفريقية.
ويسير المقاولون العرب منذ أن تولى عماد النحاس مهمة القيادة الفنية للفريق بخطي ثابتة، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.
وخاض المقاولون 18 لقاء فاز في 10، وتعادل 3، وخسر 5، سجل 22 هدفا، واستقبلت شباكه 15، ولديه 33 نقطة، فيما يتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة، ويستهدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إنهاء مسابقة الدوري محتلا المركز الثاني من أجل الصعود إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.
وفى هذا الأمر، أكد عماد النحاس في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن هدفه الأول هذا الموسم يكمن في إنهاء البطولة بالمركز الثاني، وذلك للتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا.
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