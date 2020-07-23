شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض ودية سموحة بتشكيلين مختلفين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على منح أكبر عدد من اللاعبين الفرصة في ودية الفريق أمام سموحة التي ستقام مساء الجمعة، على ملعب مختار التتش، بحيث يدفع بتشكيل مختلف في كل شوط بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية للجميع قبل استئناف مباريات الدورى الممتاز.
وتقرر اتباع الاجراءات الإحترازية خلال اللقاء وذلك بناء على تعليمات اتحاد الكرة بهدف الحفاظ على اللاعبين والأجهزة الفنية
وحرص فايلر، على رفع معدلات اللياقة البدنية خلال الفترة الماضية للوصول بهم إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد.
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