شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تطلق حملة للتوعية بالمشاركة السياسية فى انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي حملة موسعة على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتوعية الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

تتضمن الحملة قيام الوزارة بطباعة 30 ألف كتيب عن قانون مجلس الشيوخ وأدوار المجلس وأهميته فى الحياة السياسية، ويتم خلال الفترة الراهنة توزيع الكتيبات على الشباب والمواطنين داخل المنشآت الشبابية والرياضية بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة فى مختلف المحافظات.

كما يتخلل الحملة تنفيذ سلسلة من الندوات النقاشية مع الشباب داخل مراكز الشباب للحديث حول انتخابات مجلس الشيوخ والنظام الانتخابي بالمجلس والأدوار المنوط بها، والمنتظر تقديمه من أعضاء المجلس، وآليات تقييم البرنامج الانتخابي للمرشحين.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد بدأت الحملة بعقد لقاءات حوارية مركزية بحضور نخبة من السياسيين داخل المجتمع؛ لمناقشة قانون انتخابات مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن تعقد الوزارة يوم الثلاثاء المقبل لقاءً حوارياً بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ويقام اللقاء على مسرح الوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية اللقاءات الحوارية التى تنفذها الوزارة لتوعية وتثقيف الشباب سياسياً والعمل على تحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات، لافتاً إلى نهج الوزارة إلى تبني العديد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق هذا الغرض خلال الفترة المقبلة فى ضوء رؤية الوزارة لإعداد وتنمية مهارات الشباب فى شتى المجالات.

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