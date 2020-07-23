بيراميدز يرفع الحمل البدني للاعبيه فى معكسر الإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الكرواتي، انتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادى بيراميدز ، معدل اللياقه بالبدنية الخاصة بلاعبي الفريق، خلال المعسكر الحالي الذى يخوضه فى مدينه برج العرب بالإسكندرية ، وذلك ضمن إستعدادات الفريق لإستئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم أغسطس المقبل، وركز المدرب الكرواتي على التدريبات البدنية وبعض الخطط الفنية، اثناء التدريبات، من أجل رفع الحالة البدنية للاعبين، بعد فترة التوقف الطويلة التى شهدتها بطولة الدورى الممتاز على مدار الشهور الماضية بسبب فيروس كورونا ، وقام تشاتشيتش بعمل تقسمية في أخر المران، ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيرة الزمالك في مباراة ودية الخميس المقبل، في تمام الساعة الخامسة على ملعب برج العرب الرئيسي الوضع في مصر

اصابات Advertisements 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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