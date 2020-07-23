شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: سنجري مسحات لجميع الفريق قبل كل مباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، إنه سيتم إجراء مسحات للكشف عن فيروس كورونا، لجميع الفرق، قبل كل مباراة في الدوري بـ 48 ساعة.

وأضاف سلطان، أنه لم يتم الاكتفاء بالمسحات التي أجريت، ولكن ستستمر تلك المسحات حتي نهاية الدوري، للاطمئنان على خلو المباريات من وجود أي إصابات.

واكد سلطان، على أن اللاعب الذي ستثبت إيجابية مسحته سيتم عزله فوراً وفقاً للإجراءات الاحترازية المتفق عليها.