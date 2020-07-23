شكرا لقرائتكم خبر عن «طولان» يشترط التعاقد مع مدافع متميز للموافقة على رحيل «جلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط حلمي طولان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى إنبي، على إدارة ناديه التعاقد مع مدافع متميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للموافقة على رحيل أسامة جلال لصفوف النادى الأهلي، بعدما تلقي اللاعب عرضاً من القلعة الحمراء بناء على طلب من الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ورفض حلمي طولان، الموافقة على رحيل أسامة جلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلا بعد تعاقد إدارة ناديه مع البديل الجيد.

ووافقت إدارة إنبي برئاسة المهندس زكريا السيد، على رحيل أسامة جلال، مع نهاية الموسم الحالي، في ظل وجود عرض يرضي طموحات النادي ماليًا.

ووضع طولان العديد من الأسماء الخاصة للتعاقد مع مدافع متميز لتعويض رحيل جلال على رأسهم أحمد سامي مدافع طلائع الجيش، ومحمد عبدالسلام لاعب الزمالك، للتعاقد مع أي منهم لتعويض رحيل أسامة جلال.