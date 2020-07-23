شكرا لقرائتكم خبر عن 350 ألف جنيه قيمة جوائز دوري مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب، سيتم بثها على التلفزيون المصرى على الهواء مباشرة، وستشهد تطبيق كامل لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى للوزارة والخاص بالأكواد الاسترشادية حفاظا على سلامة اللاعبين.

وأشار المدير التنفيذي للبطولة محمد غريب، إلى أن جوائز البطولة هذا العام تبلغ 350 ألف جنيه، يحصل صاحب المركز الأول على 150 ألف جنيه، والثاني 100 ألف جنيه، والثالث (المحسمة المحطة) 70 ألف جنيه، والرابع (الحسينات) 30 ألف جنيه.