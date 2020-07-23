شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: نهائي دوري مراكز الشباب الأحد المقبل بالمركز الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إقامة نهائي دوري مراكز الشباب، النسخة السابعة، بين مركز شباب شبرا نبات (الغربية) ومركز شباب كفر قشاش (البحيرة )، الأحد المقبل الموافق 26 يوليو الجاري في الساعة السادسة مساءً، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسادة محافظين القاهرة والغربية والبحيرة ولفيف من قيادات الوزارة.

وسيتم عمل التحاليل الطبية الخاصة بفحص فيروس كورونا على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبيل المباراة النهائية فضلا عن أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المبارة.

وذكرت الوزارة مجموعة من الإحصائيات قبل إقامة النهائي، ومنها انتهاء الدوري بحصيلة أهداف «12130» خلال «3672» مباراة، بمشاركة 584 مركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية.

وجاءت مراكز شباب محافظة الأقصر الأكثر تحقيقاً للفوز بـ 119 فوز في 129 مباراة و10 مباريات فقط انتهت بالتعادل، والأقل تحقيقاً لفوز مراكز شباب البحر الأحمر بـ 6 مباريات فقط من إجمالي 10 مباريات.

سيطرت مراكز شباب الغربيةً على الأكثر تهديفاً بـ 622 هدفاً، ومراكز شباب جنوب سيناء الأقل بـ 28 هدف.

وحقق أبناء المنوفية رقم الأكثر لعباً للمباريات بـ 130، ومراكز شباب جنوب سيناء الأقل بـ 10 مباريات فقط مباراة، وجاءت مراكز المنوفية الأكثر تعادلاً 20 تعادلاً، وجنوب سيناء الأقل بـ 4 تعادلات.

شارك في دوري مراكز الشباب النسخة السابعة 17520 لاعب، 2920 جهاز فني وإداري، وأقيمت المباريات على 261 ملعب من خلال السادة الحكام المقيدين باتحاد كرة القدم.

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يذكر أن كل محافظة يشارك منها 24 فريق كحد أقصي، و10 فرق كحد أدني ويتكون قوام الفريق من 20 لاعب تحت 21 سنة بإجمالي 30 لاعب لكل فريق.

وحصل مركز شباب المحسمة (الإسماعيلية) على المركز الثالث بعد فوزه على مركز شباب الحسينات (الأقصر) بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.