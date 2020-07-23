شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العارضة دانييلا تشافيز تشتري نادي كرة قدم تشيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 قامت العارضة ​دانييلا تشافيز​ بشراء أسهم في نادي كرة قدم في الدرجة الثالثة في ​تشيلي​ يُدعى رانكاغوا سور. وتأتي العارضة البالغة من العمر 34 عامًا من مدينة رانكاغوا التشيلية ولديها 13 مليون متابع لحسابها على إنستغرام. وغردت تشافيز عبر تويتر: "أقدم نادي Rancagua Sur الرياضي من الدرجة الثالثة. سرعان ما سيصعدون إلى الدوري الاحترافي. تحد آخر، لكنه تحد جميل لأنه جزء من مدينتي. سنقدم كل ما لدينا".

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