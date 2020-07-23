شكرا لقرائتكم ماذا جنى الأهلى من الدورى قبل التوقف؟ زعيم وعميد وحفلة أرقام قياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد النادى الأهلى متصدر جدول الدوري هو أكثر الفرق المستفيدة من قرار عودة النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة ، وتبدو أما الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايلر فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية مع عودة المسابقة.

وقبل توقف مسابقة الدوري اعتلى فريق الأهلى قائمة أكثر الأندية التي سجل لها لاعبين بواقع 14 لاعب ، يتصدرهم وليد سليمان برصيد 6 أهداف ثم حسين الشحات والنيجيرى أجاى برصيد 5 أهداف لكل منهما ثم رمضان صبحى وأفشة برصيد 4 أهداف لكل منهما ، ومروان محسن وعلى معلول وعمرو السولية وأحمد الشيخ برصيد 3 أهداف لكل منهما ، والمغربى وليد ازارو هدفين ، وسجل حمدى فتحى ورامة ربيعة ومحمد هانى وأيمن أشرف هدفاً لكل منهما .

وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة في الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة في بطولة الدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواجهات أول 5 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، كما أعلنت موعد المباريات المؤجلة من الدور الأول، وجاءت مواجهات الأهلى فى الأسابيع الخمسة التى تم الإعلان عنها كالتالى..

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الأهلى × إنبى .. 9 أغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلى × الإنتاج .. 14 أغسطس .. استاد السلام .. 9 مساءً

الأهلى × أسوان .. 17 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلى × الزمالك .. 22 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلى × الجونة .. 26 أغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً