شكرا لقرائتكم أمير توفيق ينهى صفقة الفرنسى تريبيل مع الأهلى قبل بدايتها بـ"كلمتين وبس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن دخوله مع في مفاوضات مع الفرنسي ادريان تريبيل لاعب أندرلخت البلجيكي للعاقد معه خلال الموسم المقبل ، وأوضح أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ولم يدخل النادي في مفاوضات من اي نوع مع هذا اللاعب ، وتأتي تصريحات أمير توفيق رداً على تأكيدات صحيفة " Het Nieuwsblad" البلجيكية بأن النادي الأهلي يرغب في لاعب الوسط الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة خاصة لأن راتبه بات يمثل عبئًا على النادي البلجيكي لذا يرغب الأخير في التخلّص منه لتبدأ عدة أندية رحلة التفاوض مع اللاعب وإندرلخت ومنها الأهلي وفقاً للتقارير الصحفية.

ويستمر عقد اللاعب الفرنسي مع أندرلخت حتى عام 2023 ، وربطت التقارير الصحفية البلجيكية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي والذي سبق له التتويج بالدوري البلجيكي مع إندرلخت يرغب في ضم اللاعب الفرنسي للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

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وواصل أمير توفيق تصريحاته لـ"الخليج 365" : لا أعلم من اين يأتي هؤلاء بمثل هذه الأنباء..لم نتفاوض إطلاقاً مع هذا اللاعب الفرنسي ، وعلّق أمير توفيق ، قائلاً: والله ما أعرف اللاعب "!

ويضم الاهلي حالياً ستة أجانب هم : ، النيجيري جونيور أجاي ، المالي آليو ديانج والسغالي آليو بادجي والتونسي علي معلول والإنجولي جيرالدو ومعهم المغربي وليد أزارو الذى أنتها إعارته مؤخراً للإتفاق السعودي ويحتاج الأهلي للأستغناء عن أحداً من هؤلاء اللاعبين الستة في الموسم المقبل حسب لوائح أتحاد الكرة المصري وفي حالة رغبة الاهلي ضم لاعب أجنبي جديد عليه الأستغناء عن أثنين من هذا السداسي الأجنبي.