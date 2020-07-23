شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه دجلة وديا الأحد المقبل بالقاهرة قبل معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على خوض ودية وداي دجلة بالقاهرة مساء الأحد القادم ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات بطولة الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة على أن يعاود أبناء القلعة البيضاء الى التجمع الأحد المقبل قبل ساعات من مباراة وادي دجلة.

ويختتم الزمالك معسكره المغلق اليوم بمباراة بيراميدز التي ستقام في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس في ثاني وديات الفريق ضمن استعداداته لخوض منافسات دوري ابطال أفريقيا وبطولة الدوري المصري الممتاز.

حرص الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، على الاطمئنان على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق الذى تعرض للإصابة بشد خفيف خلال المباراة الودية التى جمعت الزمالك وسموحة يوم الأحد الماضي.

وأكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق على تعافى طارق حامد من الإصابة، التى تعرض لها فى مباراة سموحة الودية، حيث شارك فى التدريبات الجماعية الصباحية للفريق اليوم بشكل طبيعي.

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وأكد الجهاز الطبى للفريق على جاهزية طارق حامد للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.

فيما قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية والتى أقيمت صباح اليوم، وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى شهدت بعض التدريبات البدنية والفنية القوية، بينما قامت المجموعة الثانية بعمل بعض التدريبات الخفيفة، على هامش المران الصباحى اليوم.

ويواجه الفريق اليوم الخميس نظيره بيراميدز فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن المواجهات الودية التجريبية للزمالك استعدادا لمباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

فيما أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك بالمستوى الفنى والبدنى الذى ظهر عليه حراس مرمى الزمالك الأربعة فى معسكر برج العرب المقام حاليا استعدادا لمواجهة المصرى يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 للدوري، حيث أبدى كارتيرون إعجابه الشديد بالمجهود وطرق التدريب التى يتبعها عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق.