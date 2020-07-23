شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه طلائع الجيش الأربعاء بملعب برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على خوض مباراته الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل بعد الغاءها بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا للمهاجم عمرو جمال.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة مساء الأربعاء على أرضية ملعب استاد الجيش الجديد بمدينة برج العرب ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات بطولة الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الزمالك معسكره المغلق اليوم بمباراة بيراميدز التي ستقام في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس في ثاني وديات الفريق ضمن استعداداته لخوض منافسات دوري ابطال أفريقيا وبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكراً مغلقا جديداً ببرج العرب بجاية من الاثنين المقبل في إطار حرص الجهاز الفني على الوصول باللاعبين الى أعلى درجة من الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.