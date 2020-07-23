شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة يعلن نقل التليفزيون المصرى فعاليات نهائى دورى مراكز الشباب الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة اقامة نهائي دوري مراكز الشباب النسخة السابعة بين مركز شباب شبرانبات (العربية) ومركز شباب كفر قشاش (البحيرة ) ، الأحد المقبل الموافق 26 يوليو الجاري في الساعة السادسة مساءً ، بالمركز الأوليمبي بالمعادي ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و السادة محافظين القاهرة والغربية والبحيرة ولفيف من قيادات الوزارة .

ومن المقرر أن يتم بث المباراة النهائية على التلفزيون المصرى على الهواء مباشرة والتى ستشهد تطبيق كامل لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى للوزارة والخاص بالاكواد الاسترشادية حفاظا على سلامة اللاعبين.

وسيتم عمل التحاليل الطبية الخاصة بفحص فيروس كورونا على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبيل المباراة النهائية فضلا عن اعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المبارة .

وذكرت الوزارة مجموعة من الإحصائيات قبل إقامة النهائي ، ومنها إنتهاء الدوري بحصيلة أهداف "12130" خلال "3672" مباراة ، بمشاركة 584 مركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية .

وجاءت مراكز شباب محافظة الأقصر الأكثر تحقيقاً للفوز ب 119 فوز في 129 مباراة و 10 مباريات فقط أنتهت بالتعادل ، والأقل تحقيقاً لفوز مراكز شباب البحر الأحمر ب 6 مباريات فقط من أجمالي 10 مباريات .

سيطرت مراكز شباب الغربيةً علي الأكثر تهديفاً ب 622 هدفاً ومراكز شباب جنوب سيتاء الأقل ب 28 هدف.

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وحقق أبناء المنوفية رقم الأكثر لعباً للمباريات ب 130 ، ومراكز شباب جنوب سيناء الأقل ب 10 مباريات فقط مباراة، وجاءت مراكز المنوفية الأكثر تعادلاً 20 تعادلاً وجنوب سيناء الأقل ب 4 تعادلات .

شارك في دوري مراكز الشباب النسخة السابعة 17520 لاعب ، 2920 جهاز فني وإداري ، وأقيمت المباريات علي 261 ملعب منجل من خلال السادة الحكام المقيدين باتحاد كرة القدم .

يذكر أن كل محافظة يشارك بها 24 فريق كحد أقصي ، و10 فرق كحد أدني ويتكون قوام الفريق من 20 لاعب تحت 21 سنة بإجمالي 30 لاعب لكل فريق .

وحصل مركز شباب المحسمة (الإسماعيلية ) علي المركز الثالث بعدد فوزه علي مركز شباب الحسينات (الأقصر) بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأشار المدير التنفيذي للبطولة محمد غريب أن جوائز البطولة هذا العام تبلغ 350 ألف جنيه ، الاول يحصل علي 150 ألف جنيه ، والثاني 100 ألف جنيه ، والثالث (المحسمة المحطة) 70 ألف جنيه ، والرابع (الحسينات) 30 ألف جنيه .