شكرا لقرائتكم طارق حامد يتعافى من الإصابة وكارتيرون يقسم اللاعبين لمجموعتين فى المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، على الاطمئنان على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق الذى تعرض للإصابة بشد خفيف خلال المباراة الودية التى جمعت الزمالك وسموحة يوم الأحد الماضي.

وأكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق على تعافى طارق حامد من الإصابة، التى تعرض لها فى مباراة سموحة الودية، حيث شارك فى التدريبات الجماعية الصباحية للفريق اليوم بشكل طبيعي.

وأكد الجهاز الطبى للفريق على جاهزية طارق حامد للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.

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فيما قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية والتى أقيمت صباح اليوم، وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى شهدت بعض التدريبات البدنية والفنية القوية، بينما قامت المجموعة الثانية بعمل بعض التدريبات الخفيفة، على هامش المران الصباحى اليوم.

ويواجه الفريق اليوم الخميس نظيره بيراميدز فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن المواجهات الودية التجريبية للزمالك استعدادا لمباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

فيما أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك بالمستوى الفنى والبدنى الذى ظهر عليه حراس مرمى الزمالك الأربعة فى معسكر برج العرب المقام حاليا استعدادا لمواجهة المصرى يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 للدوري، حيث أبدى كارتيرون إعجابه الشديد بالمجهود وطرق التدريب التى يتبعها عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق.