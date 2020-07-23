شكرا لقرائتكم قناة الزمالك تعلن إذاعة مباراة الفريق أمام بيراميدز اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت قناة الزمالك إذاعة مباراة الفريق في الخامسة مساء اليوم الخميس، أمام بيراميدز، بعد الاطمئنان على حالة اللاعبين بعدما جاءت نتائج المسحة الرابعة للفريق الأبيض "سلبية" والتى أجريت أول أمس، الثلاثاء، لجميع اللاعبين والعناصر المختلفة بالفريق المتواجدة فى معسكر برج العرب.

وقالت قناة الزمالك: "تابعونا اليوم في تمام الخامسة مساءً علي شاشة قناة نادي الزمالك لمتابعة ثاني وديات نادينا خلال معسكر برج العرب أمام نادي بيراميدز علي الهواء مباشرة".

وكانت حالة من القلق حدثت فى المعسكر الأبيض بعد مخالطة اللاعبين للبوركينابى محمد كوفى مدافع سموحة، الذى أعلن إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت المخالطة فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين الأحد الماضى، والتى انتهت بفوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف.

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وتشهد المباراة الودية، مواجهة من نوع خاص بين محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك وعبد الله السعيد نجم نادى بيراميدز في وسط الملعب.

وتعد مباراة الزمالك مع بيراميدز بمثابة اللقاء الودى الثانى للفريق الأبيض فى ختام معسكر برج العرب الذى سينتهى اليوم، وذلك استعدادا للمباريات القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد عددا من الجولات القادمة في البطولة التي سيتم استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا.