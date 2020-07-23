شكرا لقرائتكم دورتموند لا يخطط لضم مهاجم لدعم هالاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مايكل تسورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند إن وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لن يضم مهاجما لدعم لاعبه البارز إرلينغ هالاند مشيرا إلى أن عدد أهداف الفريق في الموسم الماضي يعد دليلا على قوته الهجومية.

وانضم هالاند (20 عاما) إلى دورتموند في عطلة الشتاء وسجل 13 هدفا ليساهم بشكل رائع في الرقم القياسي للنادي بتسجيل 84 هدفا في الدوري الذي أنهاه في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ.

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وقال تسورك لمجلة "كيكر" يوم الخميس: لم نسجل القليل من الأهداف في الموسم الماضي.

وكان جيدون سانشو لاعب منتخب انجلترا هداف دورتموند في الدوري برصيد 17 هدفا كما قدم 16 تمريرة حاسمة ولعب كرأس حربة في أوقات سابقة برفقة تورغان هازارد وجيوفاني رينا، وأضاف تسوركلم يعد هناك المهاجم التقليدي رقم تسعة.

وسيتعين على دورتموند التصرف اذا قرر سانشو، الذي يمتد عقده حتى 2022، الرحيل الآن إذ ارتبط اللاعب البالغ عمره 20 عاما بالانتقال إلى بعض أندية الصفوة في الدوري الانجليزي الممتاز، وقال تسورك: اذا غادر يجب أن نتخذ رد فعل.

