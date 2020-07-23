شكرا لقرائتكم برشلونة يثير غضب كونتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إن إنهاء دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في المركز الثاني لن يكون أمرا مهما له وسيعني أنه أول الخاسرين.

وأضاف كونتي بعد تعادل فريقه بدون أهداف مع فيورنتينا وتراجعه للمركز الثالث : الفائزون يكتبون التاريخ، الآخرون يواصلون طريقهم ويقرأون فقط، من المهم الوصول إلى أعلى مركز، اللاعبون يعرفون ذلك. لكننا لو تحدثنا عن المركز الثاني فنحن أول الخاسرين فقط. هناك من يرضى بذلك لكنه لا يعني أي شيء بالنسبة لي.

وحسم إنتر تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بينما يستطيع يوفنتوس ضمان اللقب التاسع على التوالي في الدوري يوم الخميس.

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وقال كونتي : حصدنا هذا العام أقل مما زرعنا ونحاول العمل على عقلية الفريق وتطوير غريزة حسم الألقاب وهو ما يجب أن يكون لدى أي فريق كبير لو أراد المنافسة على شيء مهم.

وانتقد كونتي التكهنات التي تربط مهاجمه لاوتارو مارتينيز بالانتقال إلى برشلونة بنهاية الموسم.

وتابع : الأمر يزعجني لأنني شاهدت التضارب حوله. نتحدث عن شاب يبلغ من العمر 22 عاما والذي يبني نفسه ولديه طريق طويل أمامه.

وأضاف : من الواضح أنه يتقلب بين اللحظات الإيجابية والسلبية في هذه الفترة. أنا مهتم بمحاولته بتقديم أفضل ما لديه.

