إقامة "كونغرس" الاتحاد الآسيوي في التاسع من ديسمبر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ترأس الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري يوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك بحضور أعضاء المكتب التنفيذي والمسؤولين في الاتحاد.

ووجه المكتب التنفيذي للاتحاد القاري، الدعوة لعقد الاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية يوم 9 ديسمبر 2020.

وأوضح آل خليفة أن الظروف الراهنة أثبتت نجاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعامل مع تداعيات أزمة اتتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك من خلال تأصيل روح الوحدة والتضامن بين أفراد أسرة كرة القدم الآسيوية إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي ساعدت الاتحادات الوطنية في تجاوز آثار الأزمة ودفع جهودها التطويرية قدما نحو الأمام.

وخلال الاجتماع شدد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي على أهمية استكمال مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية خلال عام 2020 ،مثمنا تعاون الاتحادات الوطنية التي أعربت عن رغبتها في استضافة المنافسات بنظام التجمع.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أشكركم جميعاً على العمل الذي قمتم به من خلال مبادراتكم، وعمل اتحاداتكم الوطنية من أجل مجتمعاتكم خلال هذه الظروف الحافلة بالتحديات.

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وتقدم الشيخ سلمان وبقية أعضاء المكتب التنفيذي بالتهنئة إلى الاتحاد الأسترالي لكرة القدم على نجاحه في الفوز مع الاتحاد النيوزلندي للعبة بشرف استضافة أول نسخة عابرة للقارات في تاريخ مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم، من خلال كأس العالم للسيدات 2023.

وقال: كان هذا ملف ترشيح تاريخي، ولكن الشيء الأهم أنه كان ملف الترشيح الأقوى، حيث أن تقرير التقييم الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح هذا الملف 4.1 نقطة من أصل خمسة، في حين حصلت كولومبيا على 8ر2 نقطة، ومن خلال النظر إلى التقييم فإنه كان يجب أن نلتزم بالتوصيات.

وأضاف: أنا سعيد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد كونكاكاف، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، انضموا إلى ممثلي الاتحاد الآسيوي واتحاد أوقيانوسيا في التصويت إلى أستراليا ونيوزلندا، وأهنئ الاتحاد الأسترالي وجميع العاملين في ملف الترشيح، وأنا واثق أن كأس العالم للسيدات 2023 ستكون الأعظم في تاريخ البطولة.

وأوضح: في الوقت الذي نهنئ فيه أستراليا، فإنني أتقدم بالشكر الشخصي إلى كوزو تاشيما والاتحاد الياباني لكرة القدم على تصرفهما الذي يحمل روح التضامن والمسؤولية واللعب النظيف من أجل ضمان نجاح ملف ترشيح آسيا وأوقيانوسيا، حيث يجب أن نعبر عن امتناننا للاتحادين الأسترالي والياباني لكرة القدم.

وختم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: مثل العديد من الصناعات، فإن كرة القدم واجهت بعض التحديات، ولكن هنالك أنباء مشجعة من خلال اطلاعنا على الإقبال من أجل الحصول على حقوق البث التلفزيوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،وسوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإنشاء مجموعة عمل من أجل مراقبة العملية وحماية الحقوق التجارية للاتحاد.