شكرا لقرائتكم رابطة المدربين الإنجليزية تطالب الأندية بـ"الصبر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر ريتشارد بيفان الرئيس التنفيذي لرابطة مدربي كرة القدم في انجلترا عن خيبة أمله لإقدام نادي واتفورد المتعثر في الدوري الممتاز على الاستغناء عن خدمات مدربه نايغل بيرسون، وطالب الأندية بالتحلي بالصبر ومنح المدربين بعض الوقت لإظهار قدراتهم.

وأصبح بيرسون ثالث مدرب يستغني عنه واتفورد المهدد بالهبوط خلال الموسم الحالي بعد أن سبقه لنفس المصير خابي غارسيا وكيكي سانشيز فلوريس.

ويحتل واتفورد المركز 18 بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين قبل أخر جولة من الموسم وقال حارس المرمى تيم فوستر إن الفريق اهتزت ثقته بنفسه بعد الهزيمة 4-صفر أمام مانشستر سيتي في الدوري الثلاثاء الماضي بعد يومين من إقالة بيرسون.

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وقال بيفان في تصريحات نقلتها عنه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) : هذا أمر مخيب للآمال بالنسبة لمدرب موهوب. لكن نايغل سيحصل على قدر من الراحة وسيجدد طاقاته استعدادا للتحدي المقبل.

وتحدث بيفان عن أندية حققت النجاح بعد التمسك بالمدربين ومنحهم بعض الوقت.

وأضاف بيفان: الولاء بالتأكيد هو أفضل سبيل للنجاح. وأبرز مثال على ذلك هو كريس وايلدر الذي تولى تدريب شيفيلد يونايتد في دوري القسم الثالث وفي غضون خمسة مواسم قاده للمنافسة على اللعب على المستوى الأوروبي، وكذلك النجاح الكبير الذي حققه شون دايك في بيرنلي، أناشد ملاك الأندية عدم التسرع والتريث عند تقييم أداء فريقهم وعدم ترك المدرب يشعر وكأنه معزول.

وبقيادة المدرب المؤقت هايدن مولينز سيحل واتفورد ضيفا على أرسنال صاحب المركز العاشر الأحد المقبل.