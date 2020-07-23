شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو إسماعيل يتلقى عروضا تدريبية من أندية بالدورى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مصطفى أبو إسماعيل، مدرب فريق ناشئى النصر الإماراتى، عدة عروض من أندية محلية بالإمارات للتواجد ضمن جهازها الفنى خلال الفترة المقبلة .

ويرتبط مصطفى حالياً بعقد لتدريب فرق الناشئين بنادى النصر الإماراتى، ويحظى باهتمام مسئولى النصر لما له من دور فى تطوير وتنمية قدرات الناشئين وحقق نتائج طيبة .

ويعد مصطفى أبو إسماعيل المدير الفنى لفريق الناشئين بنادى النصر الإماراتى، ونجل أحمد أبو إسماعيل نجم فريق غزل المحلة السابق فى العصر الذهبى الذى حصل على بطولة الدورى المصرى فى السبعينيات، ويعمل بالإمارات منذ فترة وحقق نتائج طيبة مع فرق الناشئين بنادى النصر .

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ومن ناحية أخرى أعلن نادى النصر الإماراتى تعاقده مع النجم الأرجنتينى سيباستيان تيجالى بعد رحيله عن صفوف فريقه السابق الوحدة الإمارتى والذى يعد الهداف التاريخى له، بعد منافسة شرسة مع 5 أندية أخرى هى: الشارقة واتحاد كلباء والوصل وبنى ياس والظفرة. وكتبت الصفحة الرسمية لنادى النصر على موقع "تويتر"، "النصر يوقع رسمياً مع سبستيان تيجالى الذى سيدافع عن ألوان العميد فى عقد يمتد لموسمين".

وأنهى نادى الوحدة الإماراتى مؤخرا علاقته بهدافه التاريخى الأرجنتينى سيباستيان تيجالى، بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها غالبية أندية العالم بسبب توقف النشاط الرياضى، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.

ونجح تيجالى فى تقديم مستويات رائعة مع الوحدة الإماراتى خلال الموسم الجارى 2019-2020، حيث سجل 15 هدفا وصنع خمس تمريرات حاسمة، خلال 19 مباراة بدورى الخليج العربي، علما بأن المهاجم الأرجنتينى صاحب الـ35 عاما، انضم لصفوف فريق الوحدة الإماراتى، فى عام 2013، قادما من صفوف فريق الشباب السعودي.