شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيم لاعبى الزمالك على مجموعتين فى المران الصباحى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لاعبى الفريقين إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية والتى أقيمت صباح اليوم، وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى شهدت بعض التدريبات البدنية والفنية القوية، بينما قامت المجموعة الثانية بعمل بعض التدريبات الخفيفة، على هامش المران الصباحى اليوم.

ويواجه الفريق اليوم، الخميس، نظيره بيراميدز فى الخامسة مساءً على ملعب برج العرب، ضمن المواجهات الودية التجريبية للزمالك استعدادا لمباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

فيما أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، بالمستوى الفنى والبدنى الذى ظهر عليه حراس مرمى الزمالك الأربعة فى معسكر برج العرب المقام حاليا استعدادا لمواجهة المصرى يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 للدوري، حيث أبدى كارتيرون إعجابه الشديد بالمجهود وطرق التدريب التى يتبعها عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق.

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وكشف كارتيرون لجهازه المعاون أن مستوى محمد أبو جبل وجنش وعواد وصبحى فى معسكر برج العرب منحه ثقة وطمأنينة عقب العودة من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة فى الزمالك عن المغربى حمدى أحداد لاعب الزمالك المعار الى الرجاء المغربي، وموقفه من استمراره مع فريقه حتى نهاية الموسم فى ظل الاضطراب الذى سيطر على معظم دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وما ترتيب عليه من توقف النشاط الكروي، وقال المشرف على الكرة فى الزمالك لجريدة البطولة المغربية: "عقد الإعارة الذى أبرمناه الصيف الماضى مع نادى الرجاء بشأن حميد أحداد، كان يتضمن بندا يسمح للنادى المغربى بتفعيل خيار الشراء، ومع اقتراب نهاية الموسم وقبل انقضاء المهلة المحددة فى تاريخ 30 يونيو، راسلنا إدارة الرجاء حول مدى رغبتهم فى تفعيل بند شراء عقد أحداد".