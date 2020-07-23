شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سارة متولى لاعبة اليد: نفسى أكون مغنية وهوايتى الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سارة متولى لاعبة كرة اليد بنادى الشمس، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الأكل.. بحب الأكل جدا. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الباستا. من نجمك المفضل؟ أحمد حلمى.

سارة متولى 2 من مطربك المفضل؟ تامر حسنى. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مغنية.. لكن للأسف صوتى مش حلو قوى. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ ممكن أستخدم العنف. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ ياسمين عبد العزيز.

سارة متولى بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال . تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط ؟ من شخص رياضى.

سارة متولى 3

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