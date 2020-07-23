شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح محتضنا كأس الدوري الإنجليزي: الحلم أصبح حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم المصري محمد صلاح جمهوره عبر حسابه بموقع "انستجرام" بصورة له حاملا كأس الدورى الإنجليزي، وعلق عليها قائلا، "كان حلما وأصبح حقيقة".



محمد صلاح

وصعد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حاملا العلم المصرى، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

وتسلم محمد صلاح، ميدالية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بعد صعوده إلى منصة التتويج.

ونجح محمد صلاح، في قيادة ليفربول، في حصد لقب الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990.

وتسلم نجوم ليفربول، لقب كأس الدوري الإنجليزي، من أسطورة النادى كينى دالجليش، ورفع جوردان هيندرسون، قائد الفريق لقب البريميرليج هذا الموسم، للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

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وحقق فريق ليفربول، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزًا مثيرًا، على ضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 5 – 3، في المباراة القوية التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، في ختام مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة، من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".