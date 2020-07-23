شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم ندفع جنيها واحدا لتطبيق تقنية الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مفاجأة جديدة، وأكد أن الجبلاية لم تتحمل جنيهاً واحداً حتى الآن لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى هذا الموسم، لافتا إلى أن الاتفاق مع الشركة المسئولة عن تطبيق التقنية ينص على أن تتحمل الشركة تكلفة تدريبات الحكام واستقدام وشحن والأجهزة وغيرها، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يسدد للشركة حتى الآن جنيها واحدا.

وقال العطار لـ"الخليج 365"، إن المباريات الست التى أقيمت بنظام الـvar لم تسدد الجبلاية حتى الآن تكلفتها بقيمة 3 آلاف دولار فى المباراة الواحدة بعد توقف الدورى بسبب جائحة كورونا، ولكن مع استئناف الدورى بتطبيق التقنية ستسدد الجبلاية للشركة تكلفة المباريات.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السماح لـ15 فردا فقط بحضور مباريات الدورى العام التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، هم أعضاء مجالس إدارة الأندية، كما سيتم تقليص أعداد الحاضرين من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية مع تطبيق التباعد على مقاعد البدلاء، فى ظل الإجراءات الطبية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأخطرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة الأندية بتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مع عودة مباريات الدورى فى أغسطس المقبل، خاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم الفرق فى مباريات الدورى لتصبح 20 لاعبا بدلا من 18 لاعبا، كما كان الحال من قبل، كما سيتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدورى، بعد أن كانت اللائحة تقضى بتواجد 7 لاعبين فقط .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القرار جاء بعد موافقة اللجنة الخماسية على زيادة عدد التبديلات فى المباراة الواحدة لخمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بسبب ضغط المباريات، وحفاظا على سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط بعد فترة توقف 4 أشهر وعدم اكتمال جاهزية اللاعبين للمباريات الرسمية فى ظل قصر فترة الاعداد.

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من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 22 أغسطس المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولى.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك فى أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

وبالنسبة لطلبى المصرى وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين. قال المهندس حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد، إنه سينظر فى الطلبين فى وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

وكان نادى طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك، فيما اكتفى مسئولو المصرى بطلب ذلك شفاهة حتى الآن.

وأضاف حسام الزناتى أن ما تم إعلانه يتعلق بالمباريات التى ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقى من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية.