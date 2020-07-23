شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يجرى المسحة الطبية السبت للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى فريق المصرى البورسعيدى المسحة الطبية الخامسة السبت المقبل، بالاتفاق مع اللجنة الطبية لاتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان طبقا للجدول الموضوع لأندية الدورى، بعد ظهور أكثر من حالة فى بعض الأندية، وعلى رأسها المصرى الذى تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا من أحد مسئولى المهمات بوباء كورونا الذى كان مخالطا لجميع اللاعبين وهو ما أدى لظهور حالة من الهلع داخل صفوف اللاعبين.

من ناحية أخرى، قرر طارق العشرى استدعاء عمرو البغدادى حارس مرمى فريق الشباب بالنادى للانضمام للمعسكر المغلق المقام حاليًا ببرج العرب.

يأتى هذا القرار بعد إصابة الحارس محمد شحاتة فى مباراة المصري وطلائع الجيش الودية التى جرت أمس على ستاد برج العرب والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وهى الإصابة التى تم تشخيصها مبدئيًا من الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور شادى السعدنى على أنها تمزق فى الرباط الداخلى للركبة مع الاشتباه فى قطع بالغضروف الهلالى الداخلى للركبة.

جدير بالذكر أن الحارس عمرو البغدادى والبالغ من العمر عشرين عامًا كان قد سبق له الانضمام لمنتخب مصر للناشئين خلال السنوات الماضية، كما تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول لمرات عديدة على مدار الفترة الماضية، حيث شارك فى العديد من المباريات الودية للفريق.