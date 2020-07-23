اخبار الرياضه

المصرى البورسعيدى يجرى المسحة الطبية السبت للوقاية من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يجرى المسحة الطبية السبت للوقاية من والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى فريق المصرى البورسعيدى المسحة الطبية الخامسة السبت المقبل، بالاتفاق مع اللجنة الطبية لاتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان طبقا للجدول الموضوع لأندية الدورى، بعد ظهور أكثر من حالة فى بعض الأندية، وعلى رأسها المصرى الذى تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا من أحد مسئولى المهمات بوباء كورونا الذى كان مخالطا لجميع اللاعبين وهو ما أدى لظهور حالة من الهلع داخل صفوف اللاعبين.

من ناحية أخرى، قرر طارق العشرى استدعاء عمرو البغدادى حارس مرمى فريق الشباب بالنادى للانضمام للمعسكر المغلق المقام حاليًا ببرج العرب.

يأتى هذا القرار بعد إصابة الحارس محمد شحاتة فى مباراة المصري وطلائع الجيش الودية التى جرت أمس على ستاد برج العرب والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وهى الإصابة التى تم تشخيصها مبدئيًا من الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور شادى السعدنى على أنها تمزق فى الرباط الداخلى للركبة مع الاشتباه فى قطع بالغضروف الهلالى الداخلى للركبة.

جدير بالذكر أن الحارس عمرو البغدادى والبالغ من العمر عشرين عامًا كان قد سبق له الانضمام لمنتخب مصر للناشئين خلال السنوات الماضية، كما تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول لمرات عديدة على مدار الفترة الماضية، حيث شارك فى العديد من المباريات الودية للفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصرى البورسعيدى يجرى المسحة الطبية السبت للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا