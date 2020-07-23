رجل غامض.. صحيفة إنجليزية تكشف هوية صاحب "النظراة السوداء" في احتفالات ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وسط الألعاب النارية والشعلات الحمراء، ظهر رجل يرتدي قميص ليفربول ويضع على وجهه نظارة سوداء، ليشارك في احتفالية الريدز بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عامًا، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول هوية "الرجل الغامض".

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي قبل سبع جولات على نهاية البطولة، وتم تسليم الفريق كأس بريميرليج أمس الأربعاء بعد مباراته ضد تشيلسي باعتبار أنها المباراة الأخيرة للريدز على ملعبه.

وأثار الرجل التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هويته خاصة بعد ظهوره بجوار اللاعبين أثناء التقاط الصور التذكارية مع كأس بريميرليج، وأطلقت عليه بعض الجماهير لقب "الرجل الغامض".

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صحيفة "ليفربول إيكو" كشفت عن هوية الرجل الغامض وأكدت أنه خوسيه لويس رودريجيز أخصائي العلاج الطبيعي في الفريق الأول لليفربول.

وأضافت الصحيفة أن رودريجيز انضم إلى ليفربول في 2018 وهو جزء من المجموعة الطبية للفريق الأول الموجودة حاليًا في ميلوود.

جدير بالذكر أن ليفربول جمع حتى الآن 96 نقطة تربع بها عل قمة الدوري الإنجليزي، ويتبقى له جولة أخيرة ضد نيوكاسل.