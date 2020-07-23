الأهلي لمصراوي: ندعم وليد أزارو.. ومرحبًا بعودته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن إدارة القلعة الحمراء تقف خلف المغربي وليد أزارو، لافتًا إلى أنه سيتم التواصل مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وانضم أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، مع وضع بند يتيح للطرف السعودي أحقية شراء اللاعب المغربي.

ونشبت عدة خلافات بين أزارو وناديه السعودي بسبب الأمور المادية الخاصة بالدولي المغربي، ولم يتم التوصل لاتفاق بينهما.

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وخلال تصريحات خاصة ليلا كورة، قال أمير توفيق: "أزارو لم يتوصل لاتفاق مع ناديه السعودي، سيتم التواصل مع اللاعب خلال الفترة المقبلة لنقرر ما هو في مصلحته ومصلحة النادي".

وتابع: "أزارو لاعب في صفوف الأهلي حاليا، هو لاعب مهم ونحن ندعمه ونقف خلفه".

وأتم: "ليس لدينا أي مشكلة مع اللاعب، والنادي الأهلي بيته يعود إليه في أي وقت".