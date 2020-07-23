خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء التعاقد مع نجم أندرلخت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

نفي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي الاهتمام بالفرنسي أدريان تريبيل لاعب أندرلخت الحالي والذي عمل سابقاً مع الفرنسي رينيه فايلر المدير الفني الحالي للنادي الأحمر أثناء وجودهما في النادي البلجيكي.

وقال أمير توفيق في تصريحات لمصراوي :" هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة ، أنا في الأساس لم اسمع به من قبل".

وكان أمير توفيق قد نفى في وقت سابق لمصراوي ما تردد بشأن دخول النادي في مفاوضات مع لاعبين أجانب خلال المرحلة الحالية مضيفاً "قد يكون هناك لاعب آخر من داخل مصر"

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وكشف " فايلر لم يطلب أي لاعب من الخارج بل حدد طلباته في لاعبين فقط في المرحلة الحالية أحدهما طاهر محمد طاهر الذي تعاقدنا معه".

وحسبما أفادت صحيفتي nieuwsblad وvoetbalprimeur فإن النادي الأهلي أحد الأندية الراغبة في ضم لاعب الوسط للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة خاصة وأن راتبه بات يشكل عبئًا على النادي البلجيكي.

وذكرت التقارير أنه على الرغم من رغبة فايلر في ضم اللاعب إلا أنه لم تحدث أي خطوة رسمية حتى الوقت الراهن، فيما المحت التقارير إلى رغبة اللاعب في الانتقال إلى إحدى الدوريات الأوروبية بدلاً من الانتقال إلى دوري لا يعرفه.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد اللاعب مع أندرلخت مستمر حتى عام 2023.