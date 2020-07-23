الزمالك: طارق حامد جاهز للمباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن نادي الزمالك عن تعافي لاعب وسط الفريق طارق حامد من الإصابة التي كانت قد لحقت به في مباراة سموحة الودية والتي جرت الأحد الماضي.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك من خلال تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إن حامد تعافى بشكل كامل من هذه الإصابة وشارك في التدريبات الجماعية صباح اليوم مؤكدًا جاهزيةاللاعب للمشاركة في المباريات المقبلة.

وخاض الفريق اليوم الخميس مرانًا خفيفًا في معسكر الفريق في برج العرب ركز فيه المدرب باتريس كارتيرون على الجوانب البدنية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق بيراميدز وديًا في إطار التحضير لعودة النشاط الكروي.