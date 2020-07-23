الإسماعيلي يترقب صفقة مجانية من بيراميدز

يترقب مسئولو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، صفقة مجانية من نادي بيراميدز لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الدراويش ينتظر فسخ العقد بين نادي بيراميدز ولاعبه أحمد حمودي للحصول على خدمات اللاعب مجانًا دون تغريم خزينة النادي مبالغ مالية.

ويسعى النادي الإسماعيلي لدعم صفوف فريقة خلال الفترة القادمة لعودة الفريق لمكانته الطبيعية وسط الكبار.

وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

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جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب لحساب الأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.

كما يحل ضيفا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.