محمد طاهر يتوج بالميدالية الفضية في ثاني بطولات بلجيكا الدولية للفروسية

توج محمد طاهر، لاعب الفروسية بنادي وادي دجلة، بالميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة بلجيكا الدولية للفروسية CSI** Opglabbeek والتي أقيمت فعالياتها في بلجيكا. وكان طاهر قد توج ببطولة بلجيكا الدولية للفروسية Csi** lier وهي أول بطولة دولية بعد استئناف النشاط الرياضي لفترة استمرت أربعة أشهر. أول بطولة دولية بعد استئناف النشاط الرياضي لفترة استمرت أربعة أشهر. جدير بالذكر أن محمد طاهر سيشارك مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021، ضمن 7 لاعبين متأهلين ترعاهم أندية وادى دجلة بمختلف أوجه الدعم الفني والمادي لهم، حيث أظهر هؤلاء المؤهلين أداءًا متميزًا على مختلف الأصعدة، وتمكنوا من حصد عدد من الألقاب التي عززت من موقفهم للمنافسة في الأولمبياد، بعد غياب مشاركة مصر فيها التي دامت لـ 60 عامًا. لاعبين متأهلين ترعاهم أندية وادى دجلة بمختلف أوجه الدعم الفني والمادي لهم، حيث أظهر هؤلاء المؤهلين أداءًا متميزًا على مختلف الأصعدة، وتمكنوا من حصد عدد من الألقاب التي عززت من موقفهم للمنافسة في الأولمبياد، بعد غياب مشاركة مصر فيها التي دامت لـ 60 عامًا.

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