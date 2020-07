محمد صلاح بعد التتويج بلقب البريميرليج: الحلم أصبح حقيقة

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، في التتويج مع الريدز بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، هذا الموسم، والغائب عن التتويج منذ 30 عامًا، بعد 3 سنوات من انتقاله للريدز قادمًا من روما في صيف 2017.

نشر محمد صلاح صورة أثناء تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلق قائلًا:I did say it was dream come true" وحازت الصورة على إعجاب الكتير وجاءت التعليقات: نجم النجوم، ألف مبروك، اللي مشرفنا.

كان محمد صلاح لاعب نادي ليفربول توّج رسميًا ببطولة الدوري الإنجليزي مع فريقه لموسم 2019-2020، أمس الأربعاء، وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته

الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.

ليفربول يفوز على تشيلسي في يوم التتويج:

حقق فريق ليفربول الفوز على نظيره تشيلسي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وافتتح نابي كيتا التسجيل بتسديدة رائعة، وضاعف ترينت ألكسندر-أرنولد التقدم من ركلة حرة، ثم حول جورجينيو فينالدم النتيجة إلى 3- صفر بتسديدة قوية من مسافة قريبة قبل أن يقلص أوليفييه جيرو الفارق قبل

انتهاء الشوط الأول.

وأعاد روبرتو فيرمينو الفارق إلى ثلاثة أهداف في الدقيقة 55 لكن تشيلسي هدد البطل بانتفاضة مثيرة بعد تسجيل هدفين متتاليين عبر تامي أبراهام وكريستيان بوليسيك. لكن أليكس أوكسليد تشامبرلين ضمن الانتصار لأصحاب الضيافة بتسجيل الهدف الخامس.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول لـ٩٦، وتتبقى له مباراة ختامية خارج ملعبه، فيما بقى فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد ٦٣، ويحتاج لنقطة واحدة فقط من أجل حسم المنافسة وحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن لاعبي تشيلسي أقاموا ممرًا شرفيًا لفريق ليفربول، احتفالاً بكونهم أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استطاع الفريق حسم اللقب مبكرًا قبل انتهاء المنافسات رسميًا.

