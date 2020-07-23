السنغالي كوليبالي يقترب من مانشستر سيتي

اقترب الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، من الرحيل عن الكالتشيو إلى الدوري الإنجليزي، عبر بوابة مانشستر سيتي، الذي يسعى بقوة للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفيننج" الإنجليزية، إلى أن

مانشستر سيتي عرض نحو 65 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، رغم أن إدارة نابولي ترغب في الحصول على 80 مليونًا.

ومن المتوقع أن يوافق النادي الإيطالي على عرض السيتي بعد

مرحلة من المفاوضات، خصوصًا أن اللاعب نفسه سيضغط من أجل الانتقال إلى البريمرليج، بحسب مصادر مقربة من الطرفين.

وبات معروفًا للجميع أن مانشستر سيتي يريد ضم صاحب الـ28 عامًا، حيث يرغب بيب جوارديولا في تقوية الخط الخلفي، بعدما عاني كثيرًا هذا الموسم، خاصة بعد رحيل القائد البلجيكي فينسنت كومباني.