بعد تتويجه بالبريميرليج.. كلوب يخشى من هذا الشيء في الموسم المقبل

أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بطل دوري إنجلترا، إن فريقه سيسعى لتحسين مستوى أدائه بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

قال كلوب: نحن أبطال إنجلترا وأوروبا والعالم، ولدينا تنافس داخلي وكل لاعب بوسعه تحسين مستواه، قبل خمسة أعوام طلبت من الجمهور أن يثق بنا،

وطلبت من المتشككين التحول إلى واثقين وهكذا تحققت الإنجازات.

وسيكون بوسع ليفربول رفع حصيلته من النقاط خلال الموسم الحالي إلى 99 نقطة بالفوز على ملعب نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة من الموسم الأحد المقبل.

وتوج فريق كلوب أيضًا بألقاب دوري

أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في العام الماضي لكن المدرب الألماني يقول إن المنافسين سيعملون على تقليص الفجوة بينهم وبين ليفربول بعد هذه الإنجازات وهو ما يخشاه كلوب في الموسم المقبل.

وتسلم لاعبو ليفربول درع الدوري الممتاز أمس"الأربعاء" خلال مراسم من دون جمهور بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا بعد الفوز 5-3 على تشيلسي في آخر مباراة لهم بملعبهم هذا الموسم.