كروكيه الزمالك يستعد لنهائي كأس مصر والدورة المجمعة

أكد أحمد ميهوب المدير الفني لأسرة الكروكيه بالنادي الزمالك أنه تم استئناف تدريبات الفريق بملاعب مركز شباب الجزيرة حيث تقام التدريبات يوميا مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين. ويستعد فريق الكروكيه لمجموعة من المباريات الهامة أبرزها نهائي بطولة كأس مصر ونهائي كأس الاتحاد أمام نادي الصيد. نهائي بطولة كأس مصر ونهائي كأس الاتحاد أمام نادي الصيد. كما يشارك الفريق بالدورة المجمعة لبطولة الدوري خلال شهر أغسطس القادم. ويواجه الزمالك بالدورة المجمعة كلا من الصيد والشمس والزهور و Advertisements سموحة. سموحة. واضاف ميهوب أن فريقه يضم مجموعة من أفضل اللاعبين وحقق الفريق معه انجازات غير مسبوقة وقام المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بتكريمهم ودعمهم. ويضم الفريق كلا من منال خضير وماهيتاب محمد وأحمد نصر ومحمد نصر ورانيا خورشيد وأماني حسن وبولين صليب وخالد كامل وسيد صبره و أحمد عبد الشافي و فوزي حلمي.

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