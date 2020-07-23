كارتيرون يطمئن على طارق حامد

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالاطمئنان على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق الذي تعرض للإصابة بشد خفيف خلال المباراة الودية التيجمعت الزمالك وسموحة يوم الأحد الماضي.
وأكد الدكتور محمد أسامه طبيب الفريق على تعافي طارق حامد من الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحةالودية، حيث شارك في التدريبات الجماعية الصباحية للفريق اليوم بشكل طبيعي.
أكد الجهاز الطبي للفريق على جاهزية طارق حامد للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أخيراً.
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